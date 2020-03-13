2020-03-13T18:54:28+03:00
Происшествия

В перестрелке между семьями из Ингушетии погиб мужчина

Еще двух человек ранило
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Ингушетии, в селе Экажево Назрановского района, произошла перестрелка между местными жителями. После того, как подъехала полиция, градус конфликта усилился. Об этом инциденте рассказывает источник в правоохранительных органах.

В результате один человек - 60-летний мужчина из числа местных - погиб. Еще двух человек ранило.

По предварительной информации, в пальбе участвовали представители двух семей. Между ними был давний спор, который они никак не могли разрешить.

Кроме того, говорится, что ранение получил и сотрудник полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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