Внук Мухаммеда Али хочет подраться в Чечне

13 Март 2020 2020-03-13T19:12:21+03:00

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Внук великого боксера Мухаммеда Али - Нико Али Уолш - рассказал, что Рамзан Кадыров пригласил его в Грозный. И он не прочь приехать в России и провести бой в Чечне. Об этом молодой человек заявил в общении с RT.

- Думаю, мы приедем семьёй: мама, папа, брат и я. Жду этого с нетерпением, ведь в России прежде не бывал, - говорит Уолш. - Подобные решения [проведение боя - прим.ред.] принимает моя команда. Самому мне очень хотелось бы объездить весь мир, а уж выступить в России было бы вообще здорово.

Внук продолжает дело легендарного дедушки. В этом году он хочет провести первый профессиональный бой.

ИСТОЧНИК KP.RU