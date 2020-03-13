В Ингушетии украли человека в ходе перестрелки двух семей

13 Март 2020 2020-03-13T20:00:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ингушетии в ходе перестрелки, в которой погиб человек, украли участника конфликта. До этого они перестреливались, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.

В селе Экажево в 16 часов произошел конфликт между местными жителями. Как уверяет источник в правоохранительных органах, поссорились две семьи, у которых были давние обиды друг на друга. В дело пошло огнестрельное оружие.

- В результате от полученных ранений на месте происшествия скончался один человек, еще один похищен злоумышленниками, передвигавшимися на автомобилях «Лада Гранта» и «Хендай Солярис», - сказано в сообщении ведомства.

Действия сторон пытались остановить двое полицейских, которых в итоге ранили. Их госпитализировали с повреждениями в ногу из травматического пистолета.

- В настоящее время ситуация находится под контролем правоохранительных органов, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершенному преступлению, - поясняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU