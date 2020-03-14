2020-03-14T09:21:24+03:00
Происшествия

В Ингушетии возбудили уголовное дело по факту перестрелки двух кланов

Разборка произошла в селе Экажево
Виталий КЛИМОВ
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В Ингушетии полиция возбудила уголовное дело по статье "Убийство" в связи с произошедшим вчера столкновением двух групп вооруженных людей в селении Экажево. Разборка, как утверждают очевидцы, происходила между представителями двух тейпов с применением огнестрельного оружия. В результате стрельбы один человек был убит. Еще одного похитили и увезли на автомобиле "Лада Гранта" в неизвестном направлении.

Полицейские, пытавшиеся остановить противоправные действия, тоже пострадали. Одном из стражей порядка из травматического пистолета прострелили ногу, второй тоже получил травмы от побоев. Оба находятся больнице. Розыск участников перестрелки продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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