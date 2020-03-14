2020-03-14T17:41:27+03:00
Общество

Никита Михалков приехал в Пятигорск на открытие памятника своему отцу

Мемориал является точной копией московского памятника
Виталий КЛИМОВ
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Никита Михалков.Никита Михалков.
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В Пятигорске открыт памятнику известному советскому писателю Сергею Михалкову. Он является точной копией монумента, расположенного в Москве. Авторы копии из бронзы и мрамора – скульптор Александр Рукавишников, архитекторы Сергей Шаров и Александра Воскресенская.

Хочу от души поблагодарить Сергея Владимировича Михалкова за прекрасные детские стихи, на которых мы выросли. За слова гимнов Советского союза и России. Так писать мог лишь человек, который искренне любит свою Родину, способный передать эту любовь каждому сердцу, - сказал глава Ставрополья Владимир Владимиров на открытии.

- Пятигорск, этот вид на Эльбрус, обладают потрясающей поэтической силой. Пусть памятник стоит долго, и пусть дети, которые будут приходить сюда, прочтут замечательные стихи, написанные для них Михалковым, - сказал сын поэта, известный российский режиссер Никита Михалков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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