Никита Михалков приехал в Пятигорск на открытие памятника своему отцу

14 Март 2020 2020-03-14T17:41:27+03:00

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В Пятигорске открыт памятнику известному советскому писателю Сергею Михалкову. Он является точной копией монумента, расположенного в Москве. Авторы копии из бронзы и мрамора – скульптор Александр Рукавишников, архитекторы Сергей Шаров и Александра Воскресенская.

Хочу от души поблагодарить Сергея Владимировича Михалкова за прекрасные детские стихи, на которых мы выросли. За слова гимнов Советского союза и России. Так писать мог лишь человек, который искренне любит свою Родину, способный передать эту любовь каждому сердцу, - сказал глава Ставрополья Владимир Владимиров на открытии.

- Пятигорск, этот вид на Эльбрус, обладают потрясающей поэтической силой. Пусть памятник стоит долго, и пусть дети, которые будут приходить сюда, прочтут замечательные стихи, написанные для них Михалковым, - сказал сын поэта, известный российский режиссер Никита Михалков.

ИСТОЧНИК KP.RU