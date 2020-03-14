2020-03-14T18:08:45+03:00
Спорт

Хабиб заявил, что разнесет Фергюсона

Об этом он сообщил в Instagram
Виталий КЛИМОВ
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Хабиб и Тони во время дуэли взглядов.Хабиб и Тони во время дуэли взглядов.
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Дагестанец Хабиб Нурмагомедов, абсолютный чемпион UFC, рассказал в своем аккаунте в Instagram, как изменились его навыки по прошествии нескольких лет. По мнению Хабиба, он стал более умелым - лучше и в стойке, и в борьбе на канвасе. В последних боях Нурмагомедов всегда пытался вынудить соперников признать свое поражение.

- Финишировать, забить, нокаутировать - вот, что я делаю в последние годы, - сказал боец.

По его словам, с момента последней несостоявшейся встречи с Фергюсоном Хабиб стал опытнее.

- Я его разнесу, - пообещал дагестанец в конце ролика.

Напомним, бой между Нурмагомедовым и Фергюссоном должен пройти 18 апреля в Бруклине. Однако он находится под угрозой срыва из-за пандемии коронавируса. Предыдущие четыре встречи Хабиба и Тони также срывались по разным причинам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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