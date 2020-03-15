Мошенники «спасли» ставропольчанку от 120 тысяч рублей

15 Март 2020 2020-03-15T11:54:47+03:00

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На Ставрополье мошенники разрабатывают новые схемы афер. Так, в последнее время распространены фейковые звонки из «службы безопасности» и даже правоохранительных органов. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.

На эту удочку попалась жительница Ставрополя. Аферист, позвонивший 49-летней женщине. представился как раз сотрудником службы безопасности. И сообщил, что с её счёта якобы незаконно списываются деньги.

Испуганная женщина доверилась жулику и перевела 120 тысяч рублей на «резервный счёт». Вот только доступ к нему она так и не получила. Пришлось обращаться в полицию, где на афериста завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Однако пока найти преступника не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU