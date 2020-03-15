2020-03-15T11:54:47+03:00
Происшествия

Мошенники «спасли» ставропольчанку от 120 тысяч рублей

Аферисты представились сотрудниками службы безопасности финансовой компании
Андрей ФАДЕЕВ
Поделиться:
Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

На Ставрополье мошенники разрабатывают новые схемы афер. Так, в последнее время распространены фейковые звонки из «службы безопасности» и даже правоохранительных органов. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.

На эту удочку попалась жительница Ставрополя. Аферист, позвонивший 49-летней женщине. представился как раз сотрудником службы безопасности. И сообщил, что с её счёта якобы незаконно списываются деньги.

Испуганная женщина доверилась жулику и перевела 120 тысяч рублей на «резервный счёт». Вот только доступ к нему она так и не получила. Пришлось обращаться в полицию, где на афериста завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Однако пока найти преступника не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Железноводске готовят боксы для больных особо опасными инфекциями
В Ставрополе продают фальшивые билеты в театр
Мошенники «спасли» ставропольчанку от 120 тысяч рублей
«Ты всё равно умрёшь»: Кадыров рассказал, как бороться с коронавирусом
Хабиб заявил, что разнесет Фергюсона
Никита Михалков приехал в Пятигорск на открытие памятника своему отцу
В Северной Осетии произошло землетрясение
В Ингушетии возбудили уголовное дело по факту перестрелки двух кланов
В Ингушетии украли человека в ходе перестрелки двух семей
Внук Мухаммеда Али хочет подраться в Чечне
В перестрелке между семьями из Ингушетии погиб мужчина
В начале недели на Ставрополье ожидаются мокрый снег и мороз
В Ставрополе прошла выставка коммунальной техники
На Ставрополье проверяют общественный транспорт
Губернатор призвал ставропольцев не распространять слухи о коронавирусе
В Ессентуках стартовала генеральная уборка города
В Ингушетии врачи обследовали на коронавирус более 500 участников первенства по греко-римской борьбе
Семь человек в Чечне отправили на карантин из-за коронавируса
В Ставрополе 14 марта пройдёт масштабный субботник
В Ставрополе женщина сбила пенсионерку на пешеходном переходе
В Ставрополе в центре образования появилась парта героя
На Ставрополье после проверки с рейса сняли автобус «Ставрополь – Домбай»
В Минздраве рассказали о запасах медицинских масок в аптеках Ставрополья