2020-03-15T13:03:08+03:00
Происшествия

В Ставрополе продают фальшивые билеты в театр

О мошенничестве предупреждает администрация театра
Андрей ФАДЕЕВ
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Фото: пресс-служба театра драмы им. М.Ю. ЛермонтоваФото: пресс-служба театра драмы им. М.Ю. Лермонтова
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В Ставрополе начали распространять фальшивые билеты в драматический театр имени М.Ю. Лермонтова. Мошенники создали специальный фейковый сайт, полностью клонирующий дизайн официального сайта театра.

Здесь же есть меню покупки недействительных билетов. В театре уже несколько раз столкнулись с ситуацией, когда зритель с фальшивым билетом пытался попасть на спектакль. Администрация просит всех жителей города быть внимательными и не попадаться на уловку, чтобы не портить себе ощущение от просмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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