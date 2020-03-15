В Ставрополе продают фальшивые билеты в театр
О мошенничестве предупреждает администрация театра
Фото: пресс-служба театра драмы им. М.Ю. Лермонтова
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В Ставрополе начали распространять фальшивые билеты в драматический театр имени М.Ю. Лермонтова. Мошенники создали специальный фейковый сайт, полностью клонирующий дизайн официального сайта театра.
Здесь же есть меню покупки недействительных билетов. В театре уже несколько раз столкнулись с ситуацией, когда зритель с фальшивым билетом пытался попасть на спектакль. Администрация просит всех жителей города быть внимательными и не попадаться на уловку, чтобы не портить себе ощущение от просмотра.
ИСТОЧНИК KP.RU