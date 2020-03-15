В Железноводске готовят боксы для больных особо опасными инфекциями
В Железноводске проходит ремонт городской больницы: в частности, здесь оборудуют специализированные боксы для больных особо опасными инфекциями. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в горадминистрации.
На данный момент идёт замена электропроводки, ветхих коммуникаций, а также укреплению несущих конструкций, перекрытий. Пока ремонт завершён лишь на треть. На следующих этапах одним из самых важных нововведений станет создание специальных стерильных боксов. Здесь будут размещаться больные с особо опасными инфекциями и холерой.
На модернизацию будет потрачено порядка 30 миллионов рублей. Оборудование будет готово к использованию уже в этом году.
ИСТОЧНИК KP.RU