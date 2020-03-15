2020-03-15T15:29:20+03:00
Общество

В Железноводске готовят боксы для больных особо опасными инфекциями

Об этом сообщили в администрации города
Андрей ФАДЕЕВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Железноводске проходит ремонт городской больницы: в частности, здесь оборудуют специализированные боксы для больных особо опасными инфекциями. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в горадминистрации.

На данный момент идёт замена электропроводки, ветхих коммуникаций, а также укреплению несущих конструкций, перекрытий. Пока ремонт завершён лишь на треть. На следующих этапах одним из самых важных нововведений станет создание специальных стерильных боксов. Здесь будут размещаться больные с особо опасными инфекциями и холерой.

На модернизацию будет потрачено порядка 30 миллионов рублей. Оборудование будет готово к использованию уже в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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