2020-03-15T17:07:29+03:00
Общество

Кадыров выпустил на свободу больше сотни оленей

Глава Чечни заботится о возрождении фауны республики
Андрей ФАДЕЕВ
Поделиться:
Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Чеченский лидер Рамзан Кадыров сообщил о том, что трудится над возрожденией фауны республики, серьёзно пострадавшей после чеченских войн. Так, недавно он, вместе с муфтием региона, выпустил на волю больше сотни оленей.

Кадыров выпустил оленей в Чечне.

— За последние годы мы проделали колоссальную работу для возрождения фауны республики. Созданы заповедники, строго контролируется охота и отстрел животных, минимизирована любая деятельность человека в местах обитания диких животных. И мне очень приятно отметить, что в наших лесах многократно выросло поголовье животных и многообразие их видов. В четверг на окраине села Алхазурово мы с дорогим братом, муфтием ЧР Салахом-Хаджи Межиевым и местными старейшинами сделали ещё один шаг в этом направлении. Мы выпустили в дикую природу 130 оленей из двух природных заповедников, расположенных в окрестностях Ахмат-Юрта и Гудермеса.

Напомним, на днях Кадыров выпустил порядка тысячи редких фазанов в той же области. Для успешной адаптации птиц построены кормушки, защищённые от дождя и снега.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Участники стихийного митинга сломали ворота старейшей мечети России
Кадыров выпустил на свободу больше сотни оленей
Инфекционные боксы для опасных больных готовят в Железноводске
В Ставрополе продают фальшивые билеты в театр
Мошенники «спасли» ставропольчанку от 120 тысяч рублей
«Ты всё равно умрёшь»: Кадыров рассказал, как бороться с коронавирусом
Хабиб заявил, что разнесет Фергюсона
Никита Михалков приехал в Пятигорск на открытие памятника своему отцу
В Северной Осетии произошло землетрясение
В Ингушетии возбудили уголовное дело по факту перестрелки двух кланов
В Ингушетии украли человека в ходе перестрелки двух семей
Внук Мухаммеда Али хочет подраться в Чечне
В перестрелке между семьями из Ингушетии погиб мужчина
В начале недели на Ставрополье ожидаются мокрый снег и мороз
В Ставрополе прошла выставка коммунальной техники
На Ставрополье проверяют общественный транспорт
Губернатор призвал ставропольцев не распространять слухи о коронавирусе
В Ессентуках стартовала генеральная уборка города
В Ингушетии врачи обследовали на коронавирус более 500 участников первенства по греко-римской борьбе
Семь человек в Чечне отправили на карантин из-за коронавируса
В Ставрополе 14 марта пройдёт масштабный субботник
В Ставрополе женщина сбила пенсионерку на пешеходном переходе
В Ставрополе в центре образования появилась парта героя
На Ставрополье после проверки с рейса сняли автобус «Ставрополь – Домбай»
В Минздраве рассказали о запасах медицинских масок в аптеках Ставрополья