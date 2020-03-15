Кадыров выпустил на свободу больше сотни оленей

15 Март 2020 2020-03-15T17:07:29+03:00

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Чеченский лидер Рамзан Кадыров сообщил о том, что трудится над возрожденией фауны республики, серьёзно пострадавшей после чеченских войн. Так, недавно он, вместе с муфтием региона, выпустил на волю больше сотни оленей.

Кадыров выпустил оленей в Чечне.

— За последние годы мы проделали колоссальную работу для возрождения фауны республики. Созданы заповедники, строго контролируется охота и отстрел животных, минимизирована любая деятельность человека в местах обитания диких животных. И мне очень приятно отметить, что в наших лесах многократно выросло поголовье животных и многообразие их видов. В четверг на окраине села Алхазурово мы с дорогим братом, муфтием ЧР Салахом-Хаджи Межиевым и местными старейшинами сделали ещё один шаг в этом направлении. Мы выпустили в дикую природу 130 оленей из двух природных заповедников, расположенных в окрестностях Ахмат-Юрта и Гудермеса.

Напомним, на днях Кадыров выпустил порядка тысячи редких фазанов в той же области. Для успешной адаптации птиц построены кормушки, защищённые от дождя и снега.

ИСТОЧНИК KP.RU