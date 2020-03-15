2020-03-15T19:45:22+03:00
Происшествия

Участники стихийного митинга сломали ворота старейшей мечети России

Массовые протесты прошли в дагестанском Дербенте [видео]
Андрей ФАДЕЕВ
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Джума-мечеть в ДербентеДжума-мечеть в ДербентеФото: Википедия
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Митингующие против увольнения и выселения люди разнесли ворота старейшей в России Джума-мечети дагестанского Дербента. Над поиском вандалов уже работает полиция.

Конфликт вспыхнул после заявления нового директора «Дербентского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника». По заявлению городской администрации, Виктор Чесноков заявил, что собирается увольнять сотрудников учреждения, которые официально числились в музее, но не посещали рабочие места. В соцсетях ходят слухи, что возмущение вызвала возможность выселения людей из древних домов, на территории которых могут быть найдены артефакты. В этом случае предполагалось, что семьям компенсируют ущерб.

Толпа сходит с ума.

Как бы там ни было, слух поднял волну негодования. Жители исторического центра, живущие в древних постройках, поднялись на защиту своей собственности.

— Сегодня, в 11:00 в Дербенте состоялся несанкционированный сбор жителей верхней части города в районе ворот Баят-Капы. Далее они направились к Джума мечети, выкрикивая возмущения. В 11-40 на место прибыл директор музея Виктор Чесноков, чтобы объяснить ситуацию, однако его слушать не стали, проявив агрессию в действиях и высказываниях, — гласит официальное заявление администрации Дербента, опубликованное в соцсетях.

Для того, чтобы смирить недовольную толпу, пришлось привлекать сотрудников правоохранительных органов. К 13:30 митингующие разошлись.

— В результате данного инцидента были сломаны ворота старейшей мечети России, а сама территория Джума мечети была осквернена нецензурной бранью от собравшихся. Виновные в этом будут привлечены к административной ответственности, — сообщает администрация.

Волнения у ворот Джума-мечети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Участники стихийного митинга сломали ворота старейшей мечети России
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