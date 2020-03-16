На Ставрополье опровергли информацию о коронавирусе в регионе

16 Март 2020 2020-03-16T13:17:53+03:00

Так, местные жители стали получать в мессенджерах аудиозапись женщины, которая просит не паниковать, при этом распространяют ложную информацию Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В сети продолжают распространять фейковые новости о случаях заболевания коронавирусом в городах Ставрополья. Так, местные жители стали получать в мессенджерах аудиозапись женщины, которая просит не паниковать, при этом распространяют ложную информацию.

Есть ли на самом деле случаи заражения коронавирусом на Ставрополье 00:00 00:00

Губернатор региона снова прокомментировал эту информацию:

- Снова о коронавирусе. На этот раз, якобы, в Минеральных Водах.

Такую запись сейчас рассылают в мессенджерах и соцсетях. Послушайте, пожалуйста. Может, кому-то знаком этот голос? Или кто-то знает этого человека? Если да, прошу со мной связаться, - просит ставропольцев в соцсети Владимир Владимиров.

По его словам, чтобы ни у кого не осталось сомнений, власти готовы провести тех, кто распространяет слухи, по всем минераловодским больницам. И показать, что ни одного пациента с коронавирусной инфекцией там нет. - И ни в одной больнице края тоже. Я хочу повторить ещё раз. Как только на Ставрополье будет зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом, я лично сообщу об этом. А пока ни одного инфицированного человека в крае не зарегистрировано, - уверят ставропольцев глава региона.

Ставропольцы распространяют в сети фейковые новости о коронавирусе.

ИСТОЧНИК KP.RU