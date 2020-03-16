На Ставрополье рассказали, что делать, если в семье кто-то заболел коронавирусной инфекцией

16 Март 2020 2020-03-16T13:17:23+03:00

Губернатор еще раз обратился к жителям региона с просьбой не распространять ложную информацию Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Владимир Владимиров снова напомнил, что ни одного инфицированного человека в крае не зарегистрировано

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Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что в сети продолжают распространять фейковые новости о случаях заболевания коронавирусом в городах Ставрополья.

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Губернатор еще раз обратился к жителям региона с просьбой не распространять ложную информацию. Владимир Владимиров снова напомнил, что ни одного инфицированного человека в крае не зарегистрировано.

Тем временем в Роспотребнадзоре рассказали, что делать, если в семье кто-то заболел коронавирусной инфекцией. Во-первых, нужно срочно вызывать бригаду скорой помощи.

Больному нужно выделить отдельную комнату. Родственникам советуют соблюдать расстояние не менее одного метра от больного. Также рекомендуют ограничить до минимума контакт между больным и близкими.

Обязательно нужно проветривать помещение. А также сохранять чистоту, чаще мыть руки и дезинфицировать поверхности бытовыми моющими средствами.

Роспотребнадзор советует ухаживать за больными родственниками, прикрывая рот маской или платком. Помните, что ухаживать за пациентом должен только один член семьи.

Ранее сообщалось, что в Железноводске проходит ремонт городской больницы: в частности, там оборудуют специализированные боксы для больных особо опасными инфекциями.

ИСТОЧНИК KP.RU