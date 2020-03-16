В Ставрополе водитель на скорости сбил светофор

16 Март 2020 2020-03-16T09:56:03+03:00

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В Ставрополе видеорегистратор на одной из машин снял момент аварии, которая произошла в городе на улице 50 лет ВЛКСМ. Водитель синей "Лады Калины" поворачивал на перекрестке. Видео опубликовали в социальных сетях.

По данным видеорегистратора, ДТП случилось 16 марта, почти в семь утра. Водитель синей "Лады Калины" хотел повернуть на улицу-дублер Тухачевского, но не рассчитал расстояние и чуть не наехал на бордюр. Ему удалось вывернуть - и на скорости влететь в столб.

О состоянии человека за рулем пока ничего не известно. Официальной информации об инциденте тоже нет.

ДТП в Ставрополе: водитель протаранил столб.Видео: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU