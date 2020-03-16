На Ставрополье парень сжег собутыльницу и отчленил обгоревшие части её тела

16 Март 2020 2020-03-16T09:58:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Страшный инцидент произошёл 27 февраля в станице Марьинской Кировского городского округа. Там 24-летний местный житель распивал вместе со своей знакомой алкоголь. Молодые люди во время пьянки стали ругаться.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СКР России по краю, ссора возникла из-за малозначительного повода.

Молодой сельчанин «пустил в бой кулаки». Сначала он избил собутыльницу так, что она потеряла сознание. Затем положил ее в тачку, взял с собой топор и отвез девушку на участок местности за пределы станицы.

Там, злоумышленник обложил тело разными предметами и поджёг девушку. На этом парень не остановился.

После сожжения он взял топор и отчленил оставшиеся обгоревшие части туловища. Их он положил в сумку и выбросил в реку. Против подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU