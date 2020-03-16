Мэрия Ставрополя пополнит бюджет 2,57 млрд рублей через кредитные линии

16 Март 2020 2020-03-16T12:05:37+03:00

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Комитет финансов и бюджета мэрии Ставрополя хочет провести 25 марта десять аукционов, в ходе которых будет разыграно право предоставить администрации кредитных линий на 2,57 миллиарда рублей. Об этом гласят данные системы "СПАРК-Маркетинг".

Согласно информации с сайта, в ходе девяти торгов мэрия займет у организаций 2,25 миллиарда рублей (по 250 миллионов на каждый аукцион). Цена контракта не превысит 45,8 миллиона рублей (ставка - 6,7 процента годовых).

В результате еще одного аукциона администрация займет 319,58 миллиона рублей, цена контракта не более 58,5 миллиона рублей.

Все деньги берутся сроком на 999 дней для того, что пополнить бюджет Ставрополя и погасить долги города. По данным с сайта "СПАРК-Маркетинг", прием заявок закончится 23 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU