Стали известны подробности жестокого убийства на Ставрополье

16 Март 2020 2020-03-16T10:58:16+03:00

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Жуткий случай произошёл в ставропольской станице Марьинской. Там парень с девушкой распивали в одном из частных домов спиртные напитки. Мирная посиделка закончилась ссорой.

Причем, причина была малозначительная, как утверждают следователи. Разъяренный ставрополец избил девушку до потери сознания. Убедился, что она не подает признаков жизни, поместил тело на тачку и отвез на окраину станицы.

Там молодой злоумышленник обложил собутыльницу разными предметами и поджёг девушку. После этого жуткого инцидента он взял в руки топор и начал рубить обгоревшие части её тела. Затем как ни в чем не бывало, сложил конечности ставропольчанки в пакет и выбросил в реку.

Против 24-летнего подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе СКР России по региону. Сейчас злоумышленник находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU