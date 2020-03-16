Ставрополь станет участником всероссийской акции «Прошагай город»

16 Март 2020 2020-03-16T11:28:57+03:00

Участникам предложат отгадать загадки, в которых зашифрованы места в городе и нанести на онлайн-карты Яндекс и Google объекты, интересные с точки зрения туризма

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Ставропольцев приглашают поучаствовать 4 апреля в акции-квесте «Прошагай город». Горожане смогут пройти по одному из туристских маршрутов: Студенческий Ставрополь, Ставрополь Губернский, Эколого-исторический маршрут.

Участникам предложат отгадать загадки, в которых зашифрованы места в городе и нанести на онлайн-карты Яндекс и Google объекты, интересные с точки зрения туризма. Участники пройдут пешком по центру города, а указатели с QR-кодами подскажут им информацию для нанесения на онлайн-карты.

Для участия в игре, нужно собрать команду из пяти человек, обязательно зарегистрировать её с помощью формы: https://forms.gle/NRZgT7PoC5jywM7r7 и прийти в удобной одежде и обуви на Александровскую площадь города Ставрополя в субботу, 4 апреля в 11:30, где организаторы зарегистрируют команду и выдадут задания. Старт игры в 12:00.

Участникам понадобятся смартфоны или планшеты с доступом в интернет, установленными приложениями WhatsApp, Google.maps, Яндекс.Народная карта, чтобы оперативно отправлять ответы организаторам игры.

Команды, набравшие больше всего очков, получат ценные подарки.

Регистрация участников продлится до 31 марта. По всем вопросам обращаться по тел.: 8 (8652) 74-89-28.

ИСТОЧНИК KP.RU