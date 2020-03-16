В Ставрополе продлили приём заявок на конкурс «Правнуки победителей»

16 Март 2020 2020-03-16T11:27:41+03:00

В связи с большим интересом к конкурсу оргкомитет решил продлить срок приема заявок до 31 марта 2020 года Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Напомним, что участники должны исследовать трудовой или боевой путь ветерана и написать сочинение-рассуждение по предложенным вопросам

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Уже более 250 ставропольских школьников подали заявки на участие в международном конкурсе исследовательских работ «Правнуки Победителей – 2020».

Всего в проекте зарегистрировались свыше 10 тысяч человек. В связи с большим интересом к конкурсу оргкомитет решил продлить срок приема заявок до 31 марта 2020 года.

Напомним, что участники должны исследовать трудовой или боевой путь ветерана и написать сочинение-рассуждение по предложенным вопросам.

Для этого необходимо изучить открытые архивы Министерства обороны России, газеты и журналы военного времени, а также письма, документы, фотографии, сохранившиеся в семье. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Регистрация доступна на сайте: www.pravnuki-pobediteley.ru

Ранее сообщалось, что ставропольцев приглашают поучаствовать 4 апреля в акции-квесте «Прошагай город». Горожане смогут пройти по одному из туристских маршрутов: Студенческий Ставрополь, Ставрополь Губернский, Эколого-исторический маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU