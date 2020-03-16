В Ставрополе продлили приём заявок на конкурс «Правнуки победителей»
Уже более 250 ставропольских школьников подали заявки на участие в международном конкурсе исследовательских работ «Правнуки Победителей – 2020».
Всего в проекте зарегистрировались свыше 10 тысяч человек. В связи с большим интересом к конкурсу оргкомитет решил продлить срок приема заявок до 31 марта 2020 года.
Напомним, что участники должны исследовать трудовой или боевой путь ветерана и написать сочинение-рассуждение по предложенным вопросам.
Для этого необходимо изучить открытые архивы Министерства обороны России, газеты и журналы военного времени, а также письма, документы, фотографии, сохранившиеся в семье. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщает пресс-служба администрации краевого центра.
Регистрация доступна на сайте: www.pravnuki-pobediteley.ru
Ранее сообщалось, что ставропольцев приглашают поучаствовать 4 апреля в акции-квесте «Прошагай город». Горожане смогут пройти по одному из туристских маршрутов: Студенческий Ставрополь, Ставрополь Губернский, Эколого-исторический маршрут.
ИСТОЧНИК KP.RU