2020-03-16T11:24:03+03:00
Общество

В Чечню вернули женщину с двумя детьми, обманом вывезенную в Сирию

Это уже вторая партия спасенных женщин и малышей на этой неделе
Ася АСРЯН
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Россиян привезли рейсовым самолетом из Турции, куда они предварительно были вывезены из СирииРоссиян привезли рейсовым самолетом из Турции, куда они предварительно были вывезены из СирииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На днях в Грозный доставили мать с двумя детьми, спасенную из сирийского лагеря Аль-Холь. Об этом в своем Инстаграме рассказала чеченский правозащитник, руководитель АНО НИАА «Объектив» Хеда Саратова.

Россиян привезли рейсовым самолетом из Турции, куда они предварительно были вывезены из Сирии.

По словам Саратовой, это уже вторая партия спасенных женщин и малышей на этой неделе.

Спасенные из Сирии женщины с детьми вернулись в Грозный.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что чеченский лидер Рамзан Кадыров сообщил о том, что трудится над возрождением фауны республики, серьёзно пострадавшей после чеченских войн. Так, недавно он, вместе с муфтием региона, выпустил на волю больше сотни оленей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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