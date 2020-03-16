На Ставрополье поймали пьяного водителя легковушки

16 Март 2020 2020-03-16T11:47:26+03:00

Ставропольцу грозит от полутора до двух лет лишения права управления и штраф в размере 30 тысяч рулей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ему предложили пройти процедуру освидетельствования, которая показала наличие 1,03 промилле паров этанола в выдыхаемом воздухе

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Инцидент произошёл а одной из автодорог станицы Марьинской. Правоохранители остановили легковушку, которая странно ехала по середине проезжей части. У водителя потребовали у водителя остановиться.

Сотрудники заметили признаки опьянения сразу: водитель невнятно разговаривал и едва держался на ногах.

Как сообщили в пресс-службе МВД России по краю, это считается сильной степенью опьянения.

Против мужчины составили административный материал по статье «Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения».

Пьяный водитель на ставропольской дороге.

Ставропольцу грозит от полутора до двух лет лишения права управления и штраф в размере 30 тысяч рулей.

ИСТОЧНИК KP.RU