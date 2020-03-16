На Ставрополье поймали пьяного водителя легковушки
Инцидент произошёл а одной из автодорог станицы Марьинской. Правоохранители остановили легковушку, которая странно ехала по середине проезжей части. У водителя потребовали у водителя остановиться.
Сотрудники заметили признаки опьянения сразу: водитель невнятно разговаривал и едва держался на ногах.
Как сообщили в пресс-службе МВД России по краю, это считается сильной степенью опьянения.
Против мужчины составили административный материал по статье «Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения».
Пьяный водитель на ставропольской дороге.
Ставропольцу грозит от полутора до двух лет лишения права управления и штраф в размере 30 тысяч рулей.
ИСТОЧНИК KP.RU