Полиция задержала 17 человек после митинга у старой мечети в Дагестане

16 Март 2020 2020-03-16T12:04:28+03:00

Восемь из них понесут административную ответственность

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Полицейские доставили в отдел 17 человек после митинга около старой мечети в Дербенте, ворота которой сломала толпа. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Дагестану.

Протесты начались в воскресенье, в 11 часов дня. Недовольные выступали против увольнения сотрудников «Дербентский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник». По данным МВД, эти сотрудники по документам были в штате, но по факту не работали там.

- С целью разъяснить ситуацию на место прибыл директор музея Виктор Чесноков. Однако слушать его не стали, проявив агрессию в действиях и высказываниях, - передает пресс-служба полиции.

Толпа сходит с ума.

Директор на встрече перечислил ряд проблем музея: в запущенном состоянии находятся хранилища музея, а археологические находки за 2015 год пропали.

- Целый перечень сотрудников музея – близкие родственники, друзья и родственники друзей бывшего директора, - цитирует Чеснокова МВД по Дагестану.

Митингующие вели себя агрессивно. Из-за этого 17 человек доставили в отдел полиции, восьми из них выписали административные протоколы по 20.1 статье КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Волнения у ворот Джума-мечети.

ИСТОЧНИК KP.RU