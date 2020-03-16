Полиция задержала 17 человек после митинга у старой мечети в Дагестане
Полицейские доставили в отдел 17 человек после митинга около старой мечети в Дербенте, ворота которой сломала толпа. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Дагестану.
Протесты начались в воскресенье, в 11 часов дня. Недовольные выступали против увольнения сотрудников «Дербентский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник». По данным МВД, эти сотрудники по документам были в штате, но по факту не работали там.
- С целью разъяснить ситуацию на место прибыл директор музея Виктор Чесноков. Однако слушать его не стали, проявив агрессию в действиях и высказываниях, - передает пресс-служба полиции.
Толпа сходит с ума.
Директор на встрече перечислил ряд проблем музея: в запущенном состоянии находятся хранилища музея, а археологические находки за 2015 год пропали.
- Целый перечень сотрудников музея – близкие родственники, друзья и родственники друзей бывшего директора, - цитирует Чеснокова МВД по Дагестану.
Митингующие вели себя агрессивно. Из-за этого 17 человек доставили в отдел полиции, восьми из них выписали административные протоколы по 20.1 статье КоАП РФ (мелкое хулиганство).
Волнения у ворот Джума-мечети.
ИСТОЧНИК KP.RU