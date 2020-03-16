В Пятигорске дольщики получат компенсацию за недостроенный дом
В Пятигорске наконец-то получат выплаты обманутые дольщики с улицы Пестова. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе Минстроя региона.
Расплата: на Ставрополье обманутые дольщики начали получать компенсации
Фонд защиты прав дольщиков предусмотрел 387 млн рублей на компенсации дольщикам ООО «Базис-Строй». Деньги получат покупатели квартир на улице Пестова.
Средства поступают на счета в течение десяти дней после подачи заявления. 178 дольщиков уже получили деньги, а всего заявления подали 235 человек.
Известно, что размер выплат рассчитывается индивидуально с учётом рыночной стоимости квадратного метра равнозначного жилья в новостройках. Естественно, не меньше, чем потратил обманутый дольщик.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что комитет финансов и бюджета мэрии Ставрополя хочет провести 25 марта десять аукционов, в ходе которых будет разыграно право предоставить администрации кредитных линий на 2,57 миллиарда рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU