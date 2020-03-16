В Пятигорске дольщики получат компенсацию за недостроенный дом

16 Март 2020 2020-03-16T13:16:04+03:00

Известно, что размер выплат рассчитывается индивидуально с учётом рыночной стоимости квадратного метра равнозначного жилья в новостройках Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Пятигорске наконец-то получат выплаты обманутые дольщики с улицы Пестова. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе Минстроя региона.

Расплата: на Ставрополье обманутые дольщики начали получать компенсации 00:00 00:00

Фонд защиты прав дольщиков предусмотрел 387 млн рублей на компенсации дольщикам ООО «Базис-Строй». Деньги получат покупатели квартир на улице Пестова.

Средства поступают на счета в течение десяти дней после подачи заявления. 178 дольщиков уже получили деньги, а всего заявления подали 235 человек.

Известно, что размер выплат рассчитывается индивидуально с учётом рыночной стоимости квадратного метра равнозначного жилья в новостройках. Естественно, не меньше, чем потратил обманутый дольщик.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что комитет финансов и бюджета мэрии Ставрополя хочет провести 25 марта десять аукционов, в ходе которых будет разыграно право предоставить администрации кредитных линий на 2,57 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU