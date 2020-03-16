В Ставропольском крае объявили штормовое предупреждение из-за непогоды

16 Март 2020 2020-03-16T12:50:14+03:00

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В Ставропольском крае синоптики объявили штормовое предупреждение. Введение особого режима связано с ухудшением погодных условий в регионе, которые продлятся три дня - с 16 по 19 марта. Об этом сказано в сообщении на сайте местного Гидрометцентра.

По данным синоптиков, на регион опустился холодный атмосферный фронт, с севера пришел арктический воздух. Из-за этого ночью и утром температура на улице будет ниже нуля, а днем незначительно подниматься. Только в некоторых частях края воздух прогреется до плюс семи.

- Ожидается резкое понижение температуры воздуха в ночные и утренние часы до -3…-8 градусов, днем предполагается +2…+7 градусов, - говорится в сообщении ставропольского Гидрометцентра.

Самым морозным, по прогнозам синоптиков, будет понедельник. В этот день воздух прогреется до плюс двух.

В течение двух дней - с 16 по 17 марта - на Ставрополье пройдут осадки в виде мокрого снега, видимость снизится из-за тумана. Скорость ветра в регионе усилится до десяти метров в секунду, но в некоторых частях ожидаются порывы до 18 метров в секунду. Кроме того, синоптики не исключают налипание снега и образование гололеда на дорогах.

16 марта в некоторых районах Ставропольского края сохранится высокая пожароопасность (4 класс). Среди них - Красногвардейский и Арзгирский районы, Новоалександровский, Изобильнинский и Петровский городские округи.

Памятку о том, как уберечь себя в условиях непогоды, вы можете прочитать на сайте МЧС по Ставрополью.

ИСТОЧНИК KP.RU