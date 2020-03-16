На Ставрополье заведующая аптекой присвоила более двух миллионов рублей
В Пятигорске 31-летняя заведующая аптекой подозревается в присвоении или растрате в особо крупном размере.
Так, в отдел полиции с заявлением обратился директор этой аптеки. Он рассказал, что во время инвентаризации выявлена недостача на сумму около 2,8 миллиона рублей. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе МВД России по краю.
Правоохранители опросили персонал и установили круг лиц, имеющих доступ к кассе с деньгами.
Выяснилась, что заведующая аптекой и присвоила деньги, вырученные от продажи лекарственных товаров. Крупную сумму она успела потратить до того, как ее кинулись искать.
В содеянном подозреваемая призналась. Против неё возбудили уголовное дело. Сейчас злоумышленница находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU