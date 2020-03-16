На Ставрополье заведующая аптекой присвоила более двух миллионов рублей

16 Март 2020 2020-03-16T12:55:24+03:00

В содеянном подозреваемая призналась. Против неё возбудили уголовное дело Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сейчас злоумышленница находится под подпиской о невыезде

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В Пятигорске 31-летняя заведующая аптекой подозревается в присвоении или растрате в особо крупном размере.

Так, в отдел полиции с заявлением обратился директор этой аптеки. Он рассказал, что во время инвентаризации выявлена недостача на сумму около 2,8 миллиона рублей. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе МВД России по краю.

Правоохранители опросили персонал и установили круг лиц, имеющих доступ к кассе с деньгами.

Выяснилась, что заведующая аптекой и присвоила деньги, вырученные от продажи лекарственных товаров. Крупную сумму она успела потратить до того, как ее кинулись искать.

В содеянном подозреваемая призналась. Против неё возбудили уголовное дело. Сейчас злоумышленница находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU