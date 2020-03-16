Вузы Ставропольского края уходят на карантин из-за угрозы коронавируса
Высшие учебные заведения Ставропольского края переходят в режим дистанционного обучения, или онлайн-обучения. Это связано с приказом Министерства науки и высшего образования России за 14 марта. Первой и пока что единственной к этому формату обучения пришла администрация Пятигорского государственного университета. О карантине они сообщили на своем аккаунте в Instagram.
Есть ли на самом деле случаи заражения коронавирусом на Ставрополье
- Это не каникулы. Это вынужденная мера дистанционного обучения в текущей ситуации ради вашей безопасности! Заболевших нет, - написали в пресс-службе ПГУ
Кроме того, совсем скоро о переводе в режим онлайн-обучения объявят в Северо-Кавказском федеральном университете. Как сообщают студенты СКФУ со ссылкой на учебную часть, в вузе объявят карантин. Сейчас всех, кто пришел на пары, отпускают домой, послеобеденные и вечерние пары отменяют. По предварительной информации, карантин продлится неделю. Официального приказа руководство пока не выпустило.
Ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров опроверг информацию о том, что в Минеральных Водах зафиксировали первый в регионе случай заражения коронавирусом.
- Сейчас, когда ситуация с коронавирусом в мире становится всё более сложной, достоверная информация о происходящем особенно важна. А чтобы ни у кого не осталось сомнений, мы готовы провести тех, кто распространяет слухи, по всем минераловодским больницам. И показать, что ни одного пациента с коронавирусной инфекцией там нет. И ни в одной больнице края тоже, - сказано в сообщении главы края.
Владимиров пообещал сообщить о первом случае заражения коронавирусом, если такой появится в регионе.
ОБНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ НА 15 ЧАСОВ
Руководство СКФУ выпустило приказ о переводе студентов на дистанционную форму обучения. Документ разместили на официальном сайте вуза. Об этом же пресс-служба заведения сообщает и в своем Instagram-аккаунте.
Карантин действует до "особого распоряжения". Преподаватели и сотрудники вуза будут ходить в университет согласно расписанию, передает источник "КП - Северный Кавказ" со ссылкой на руководство одного из институтов СКФУ.
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ИСТОЧНИК KP.RU