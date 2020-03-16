Вузы Ставропольского края уходят на карантин из-за угрозы коронавируса

16 Март 2020 2020-03-16T16:25:32+03:00

В ПГУ вступил в силу официальный приказ, а в СКФУ отменяют пары и отпускают студентов

Изменить размер текста: A A

Высшие учебные заведения Ставропольского края переходят в режим дистанционного обучения, или онлайн-обучения. Это связано с приказом Министерства науки и высшего образования России за 14 марта. Первой и пока что единственной к этому формату обучения пришла администрация Пятигорского государственного университета. О карантине они сообщили на своем аккаунте в Instagram.

Есть ли на самом деле случаи заражения коронавирусом на Ставрополье 00:00 00:00

- Это не каникулы. Это вынужденная мера дистанционного обучения в текущей ситуации ради вашей безопасности! Заболевших нет, - написали в пресс-службе ПГУ

Кроме того, совсем скоро о переводе в режим онлайн-обучения объявят в Северо-Кавказском федеральном университете. Как сообщают студенты СКФУ со ссылкой на учебную часть, в вузе объявят карантин. Сейчас всех, кто пришел на пары, отпускают домой, послеобеденные и вечерние пары отменяют. По предварительной информации, карантин продлится неделю. Официального приказа руководство пока не выпустило.

Ранее губернатор Ставрополья Владимир Владимиров опроверг информацию о том, что в Минеральных Водах зафиксировали первый в регионе случай заражения коронавирусом.

- Сейчас, когда ситуация с коронавирусом в мире становится всё более сложной, достоверная информация о происходящем особенно важна. А чтобы ни у кого не осталось сомнений, мы готовы провести тех, кто распространяет слухи, по всем минераловодским больницам. И показать, что ни одного пациента с коронавирусной инфекцией там нет. И ни в одной больнице края тоже, - сказано в сообщении главы края.

Владимиров пообещал сообщить о первом случае заражения коронавирусом, если такой появится в регионе.

ОБНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ НА 15 ЧАСОВ

Руководство СКФУ выпустило приказ о переводе студентов на дистанционную форму обучения. Документ разместили на официальном сайте вуза. Об этом же пресс-служба заведения сообщает и в своем Instagram-аккаунте.

Карантин действует до "особого распоряжения". Преподаватели и сотрудники вуза будут ходить в университет согласно расписанию, передает источник "КП - Северный Кавказ" со ссылкой на руководство одного из институтов СКФУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Ставрополье рассказали, что делать, если в семье кто-то заболел коронавирусной инфекцией

Владимир Владимиров снова напомнил, что ни одного инфицированного человека в крае не зарегистрировано [подробности]

ИСТОЧНИК KP.RU