В Ставрополе предлагают наказывать тех, кто распространяет фейки о коронавирусе

16 Март 2020 2020-03-16T14:24:38+03:00

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что ни одного пациента с коронавирусной инфекциейв регионе нет Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

«КП-Северный Кавказ» выясняла, как относиться к ложным сообщениям, в том числе и к тем, что рассылаются в родительских чатах

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Не успели в городах и сёлах Ставрополья забыть про ложные сообщения, рассылаемые мессенджеры, как тут же взялись за «черный» юмор.

Есть ли на самом деле случаи заражения коронавирусом на Ставрополье 00:00 00:00

Так, в местных пабликах начали шутить про коронавирус. В соцсетях появились фото грузовых машин, на кабинах которых размещено объявление: «У меня коронавирус». Автор публикации считает, что это 100-процентная защита от ГИБДД.

В комментариях пользователи не оценили водительского юмора. Кто-то узнал в месте, где сделано фото, свой район; другие заметили, что уже встречали подобные надписи в разных территориях края.

Самые серьёзно настроенные интернет-пользователи посоветовали наказывать таких водителей-шутников пятнадцатью сутками заключения.

Как относиться к подобным фейковым сообщениям, в том числе и к тем, что рассылаются в родительских чатах.

Своим мнением с корреспондентом «КП-Северный Кавказ» поделился глава краевого отделения национальной родительской ассоциации Николай Фурсов:

Ставропольцы распространяют в сети фейковые новости о коронавирусе.

- Да, действительно, многие пользуются популяризацией ложных новостей, которые создают панику среди населения. На мой взгляд, за такие вещи должны привлекать этих шутников к ответственности. Наша задача - предостерегать детей от негативного всплеска такой информации.

По поводу коронавируса, давайте, все-таки, надеяться на местную власть. Давайте, будем помогать не фейковыми новостями, а именно поддержкой. Ведь мы все должны сделать так, чтобы победить эту сложную ситуацию. А если мы будем попадаться на такие лживые сообщения, то не победим эту проблему, - считает Николай Фурсов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что ни одного пациента с коронавирусной инфекциейв регионе нет.

Также на Ставрополье заработала горячая линия по коронавирусу.

Как пишет «Ставропольская правда», специалисты ответят на вопросы граждан, связанные с коронавирусом. Обратиться к ним можно, позвонив по номерам «горячей линии»: 8-962-448-59-80 и 8(8652)36-78-74.

Как рассказали в министерстве здравоохранения края, операторы линии работают круглосуточно. Они расскажут ставропольчанам об эпидситуации по новой инфекции, ответят на вопросы тех, кто недавно приехал из территорий, где зарегистрирован nCoV-2019.

ИСТОЧНИК KP.RU