На Ставрополье начали дезинфицировать маршрутки

16 Март 2020 2020-03-16T15:37:51+03:00

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В городе-курорте автобусы и маршрутки перед выходом на линии проходят санитарную обработку. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе администрации Железноводска.

Есть ли на самом деле случаи заражения коронавирусом на Ставрополье 00:00 00:00

Известно, что дезинфекцию проходят все транспортные средства, которые работают на маршрутах и перевозят пассажиров. Их обрабатывают специальными растворами, рекомендованными Роспотребнадзором. Особое внимание уделяют внешним дверным ручкам и поручням.

Кстати, не успели в городах и сёлах Ставрополья забыть про ложные сообщения, рассылаемые мессенджеры, как тут же взялись за «черный» юмор.

Так, в местных пабликах начали шутить про коронавирус. В соцсетях появились фото грузовых машин, на кабинах которых размещено объявление: «У меня коронавирус». Автор публикации считает, что это 100-процентная защита от ГИБДД.

В комментариях пользователи не оценили водительского юмора. Кто-то узнал в месте, где сделано фото, свой район; другие заметили, что уже встречали подобные надписи в разных территориях края.

ИСТОЧНИК KP.RU