2020-03-16T15:18:37+03:00
Происшествия

В Ингушетии у энергосетевой компании похитили 250 миллионов рублей

Двух подозреваемых арестовали, еще трех ищут
Антон ШАПОВАЛОВ
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Сотрудники МВД по СКФО выявили факт хищения более 250 миллионов рублей в Ингушетии. Двух подозреваемых арестовали, еще трех разыскивают.

Как сообщают источники в правоохранительных органах, ОПГ похитила средства, выделенные под программу по снижению сверхнормативных потерь в электросетевом комплексе Ингушетии. С февраля 2011 года по апрель 2015 несколько сотрудников компании подписали контракты с подставными фирмами. При этом были завышены объемы и стоимость работ, а при выполнении контракта использовалось испорченное оборудование.

Деньги вывели с помощью фирм-однодневок. Ущерб от махинаций составил 250 миллионов рублей.

В отношении ряда должностных лиц компании и руководителей предприятий, выполнявших контракт, возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Имущество фигурантов арестовали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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