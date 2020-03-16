В Ингушетии у энергосетевой компании похитили 250 миллионов рублей

16 Март 2020 2020-03-16T15:18:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники МВД по СКФО выявили факт хищения более 250 миллионов рублей в Ингушетии. Двух подозреваемых арестовали, еще трех разыскивают.

Как сообщают источники в правоохранительных органах, ОПГ похитила средства, выделенные под программу по снижению сверхнормативных потерь в электросетевом комплексе Ингушетии. С февраля 2011 года по апрель 2015 несколько сотрудников компании подписали контракты с подставными фирмами. При этом были завышены объемы и стоимость работ, а при выполнении контракта использовалось испорченное оборудование.

Деньги вывели с помощью фирм-однодневок. Ущерб от махинаций составил 250 миллионов рублей.

В отношении ряда должностных лиц компании и руководителей предприятий, выполнявших контракт, возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Имущество фигурантов арестовали.

ИСТОЧНИК KP.RU