Уроженец Ставрополья Олег Скрипочка возвращается из Космоса

16 Март 2020 2020-03-16T15:29:45+03:00

Известный земляк не забывает родные места и даже время от времени фотографирует их из космоса Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Уроженец Ставрополья космонавт Олег Скрипочка планирует вернуться на землю 17 апреля. Об этом информирует Роскосмос. Нынешняя вахта на орбите – третья по счету для Скрипочки. Этот полет для него начался 25 сентября 2019 года.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что известный земляк не забывает родные места и даже время от времени фотографирует их из космоса. Он автор снимков Ставрополя и Невинномысска.

- На борту есть профессиональные камеры. Мы должны оценивать природные явления: ураганы, наводнения. Фотографируем и леса - чтобы понять их состояние, - говорит Герой России. - И, конечно, каждый космонавт снимает что-то и для себя. Меня поражает наша страна. Она такая разнообразная - и ледники, и субтропики, и тайга.

Как бортинженер Олег Иванович проверяет и оценивает состояние корабля, организовывает его режим работы. Кроме того, экипаж проводит научные опыты и ставит эксперименты. Каждый день расписан по минутам, а рабочая неделя пятидневная. В субботу - уборка, а в воскресенье - выходной.

ИСТОЧНИК KP.RU