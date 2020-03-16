На Ставрополье молодожёны будут жениться под мелодии Победы

16 Март 2020 2020-03-16T16:27:34+03:00

Ранее в пресс-службе краевого управления ЗАГС «КП-Северный Кавказ» рассказали, во сколько ставропольцы обычно выходят замуж и женятся Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вступающим в брак ставропольцам будут вручать копии писем с фронта, написанные любимым, невестам и жёнам во время войны

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Как сообщили «КП-Северный КавкаЗ» в пресс-службе ЗАГСа Ставрополья, теперь в качестве музыкального сопровождения для молодых будут звучать мелодии, посвящённые военному времени.

А в преддверии празднования 75-летия Победы вступающим в брак ставропольцам будут вручать копии писем с фронта, написанные любимым, невестам и жёнам во время войны.

Ранее в пресс-службе краевого управления ЗАГС «КП-Северный Кавказ» рассказали, во сколько ставропольцы обычно выходят замуж и женятся. В прошлом году самой юной паре было всего по 16 лет. А вот самая «взрослая» невеста оказалась 88-летней жительницей региона.

Однако ее рекорд побил наш любвеобильный земляк, который решил пожениться в 91 год. Всего за 2019 год в регионе создано 15 615 новых семей. Причем для 13 тысяч ставропольцев – брак был первым.

ИСТОЧНИК KP.RU