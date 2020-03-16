На Ставрополье молодожёны будут жениться под мелодии Победы
Как сообщили «КП-Северный КавкаЗ» в пресс-службе ЗАГСа Ставрополья, теперь в качестве музыкального сопровождения для молодых будут звучать мелодии, посвящённые военному времени.
А в преддверии празднования 75-летия Победы вступающим в брак ставропольцам будут вручать копии писем с фронта, написанные любимым, невестам и жёнам во время войны.
Ранее в пресс-службе краевого управления ЗАГС «КП-Северный Кавказ» рассказали, во сколько ставропольцы обычно выходят замуж и женятся. В прошлом году самой юной паре было всего по 16 лет. А вот самая «взрослая» невеста оказалась 88-летней жительницей региона.
Однако ее рекорд побил наш любвеобильный земляк, который решил пожениться в 91 год. Всего за 2019 год в регионе создано 15 615 новых семей. Причем для 13 тысяч ставропольцев – брак был первым.
ИСТОЧНИК KP.RU