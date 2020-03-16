Цветы в Ставрополе переживут возобновившиеся морозы

16 Март 2020 2020-03-16T16:00:35+03:00

Все прихотливые растения еще в парниках

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Морозы, которые вновь ударили в Ставропольском крае, никак не скажутся на цветах, высаженных в Ставрополе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии краевой столицы на своем официальном сайте.

Согласно их данным, цвести начали только крокусы, которые переносят снег и заморозки.

- Аномально теплое начало весны действительно способствовало ускорению роста луковичных растений. [...] Цветение началось только у крокусов, которые, сродни подснежникам, неплохо себя чувствуют даже под легкой снежной шапкой. Сейчас они закрыли бутоны до появления солнца и плюсовых температур, - говорят в администрации Ставрополя.

Кроме того, холода не повредят тюльпанам, поскольку еще не начали цвести. Пока что их луковицы в земле и только сейчас стали давать зеленые побеги, отмечают в мэрии города.

- Что касается более прихотливых виол и маргариток, они пока находятся в парниках. К их высадке специалисты планируют приступить в конце марта, - сказано в сообщении. По данным администрации, в этот период погода должна стабилизироваться.

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ИСТОЧНИК KP.RU