ВТБ профинансировал крупное предприятие спиртовой промышленности в Северной Осетии
Средства, предоставленные банком, направлены на рефинансирование задолженности предприятия в другом банке. ВТБ также выдал ООО «Миранда» банковские гарантии в размере 110 млн рублей сроком до двух лет.
Заурбек Дзгоев, управляющий ВТБ в РСО - Алания, подчеркнул: «Основываясь на успешном опыте сотрудничества с компаниями спиртовой промышленности республики, понимая их основные потребности, мы подходим комплексно к поддержке представителей этого сектора. Формируем предложения, позволяющие предприятиям значительно снизить долговую процентную нагрузку, и оказываем актуальные для них банковские услуги по документарным операциям. Это позволяет нам всестороннее содействовать развитию бизнеса наших клиентов».
Заурбек Багаев, генеральный директор ООО «Миранда», отметил: «На сегодняшний день основной деятельностью компании, помимо производства спирта, является глубокая переработка зерна пшеницы. Продукты, получаемые на предприятии, пользуются большим спросом как на российском, так и на мировом рынках. Мы нацелены на расширение ассортимента выпускаемой продукции и выход на новые зарубежные рынки. Плодотворное сотрудничество с крупным международным финансовым институтом страны будет способствовать реализации наших планов».
Объем гарантийного портфеля ВТБ в Северной Осетии за 2019 год вырос более чем в шесть раз и составил 583 млн рублей. Из них 50% пришлись на пищевую промышленность и сельское хозяйство.
ИСТОЧНИК KP.RU
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