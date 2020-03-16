2020-03-16T16:26:14+03:00
Происшествия

Кадыров сообщил об итогах заседания штаба по борьбе с коронавирусом

В карантин отправлены 25 человек, ещё 10 в ближайшее время должны вернуться в республику
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Кадыров сообщил о результатах заседания по коронавирусуКадыров сообщил о результатах заседания по коронавирусуФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Рамзан Кадыров сообщил об окончании заседания штаба по предупреждению и нераспространению инфекции коронавируса и рассказал о его итогах. По словам главы Чечни, в республике 25 человек находятся на карантине, в ближайшее время ожидается возвращение из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией её 10 жителей республики. Все они сдадут тесты и будут временно изолированы от общества.

— В понедельник провел заседание Оперативного штаба по предупреждению и нераспространению инфекции коронавируса. На данный момент случаев заражения инфекцией в республике не выявлено. На карантин отправлены 25 человек, прибывшие в регион из стран Европы, у 15 из них двукратные отрицательные результаты. Вскоре ожидается прибытие ещё 10 человек, которые также будут находиться под наблюдением и пройдут процедуру диагностики, — пишет глава Чечни в соцсетях.

Кроме того, на территории республики принимаются все необходимые меры для подготовки к оказанию экстренной помощи и предотвращению распространения инфекции.

— Председателю правительства Муслиму Хучиеву я поручил выделить средства на приобретение дополнительного медоборудования на случай вспышки коронавируса. Кроме того, принято решение отправить школьников на каникулы. Родителям рекомендовано ограничить посещение детьми мест массового скопления, соблюдать рекомендации Минздрава. Кроме того, уроженцев Чечни, желающих посетить республику, я прошу проходить необходимую проверку перед возвращением домой, дабы уберечь своих родных и близких от распространяющейся по всему миру эпидемии, — предупреждает глава Чечни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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