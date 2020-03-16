Ставрополь посетил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев

16 Март 2020 2020-03-16T16:53:13+03:00

Во время рабочей поездки он посетил Отдел МВД России по Минераловодскому городскому округу

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В Ставрополь 16 марта прибыл министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Во время рабочей поездки он посетил Отдел МВД России по Минераловодскому городскому округу.

Глава ведомства провёл совещание с руководством краевой полиции, на котором рассмотрели актуальные вопросы служебной деятельности.

Владимир Колокольцев ознакомился с работой дежурной части, а также миграционного подразделения, специалисты которого ежедневно проводят приём граждан.

Как сообщили «КП- Северный кавказ» в пресс-службе МВД России по краю, там созданы комфортные условия для посетителей. А также организована электронная очередь, на стендах и специальных табло размещена подробная информация о предоставляемых госуслугах.

Министр побеседовал с личным составом и подчеркнул важность этого направления работы с учетом специфики региона, в который ежегодно на отдых прибывают тысячи туристов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что уроженец Ставрополья космонавт Олег Скрипочка планирует вернуться на землю 17 апреля. Об этом информирует Роскосмос. Нынешняя вахта на орбите – третья по счету для Скрипочки. Этот полет для него начался 25 сентября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU