2020-03-16T18:18:40+03:00
Общество

На Ставрополье две школьницы отравились самогонкой

12-летние девочки находятся в реанимации
Ася АСРЯН
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Школьница из Новой Деревни вместе со сверстницей из Невинномысска собрались на заброшенном участке, чтобы распивать алкогольШкольница из Новой Деревни вместе со сверстницей из Невинномысска собрались на заброшенном участке, чтобы распивать алкогольФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Инцидент произошёл в одном из сёл Кочубеевского района. Там в реанимацию доставили двух 12-летних подружек. Как выяснилось позже, школьница из Новой Деревни вместе со сверстницей из Невинномысска собрались на заброшенном участке, чтобы распивать алкогольные напитки.

Их с отравлением госпитализировали в больницу. Как пишет «Победа26», там любительницы напитков «по-крепче» и признались, что выпивали самогон.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала про страшный инцидент, который произошёл 27 февраля в станице Марьинской Кировского городского округа. Там 24-летний местный житель распивал вместе со своей знакомой алкоголь. Молодые люди во время пьянки стали ругаться. Ссора возникла из-за малозначительного повода.

Молодой сельчанин «пустил в бой кулаки». Сначала он избил собутыльницу так, что она потеряла сознание. Затем положил ее в тачку, взял с собой топор и отвез девушку на участок местности за пределы станицы.

Там, злоумышленник обложил тело разными предметами и поджёг девушку. На этом парень не остановился. После сожжения он взял топор и отчленил оставшиеся обгоревшие части туловища. Их он положил в сумку и выбросил в реку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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