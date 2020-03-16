На Ставрополье две школьницы отравились самогонкой

16 Март 2020 2020-03-16T18:18:40+03:00

Школьница из Новой Деревни вместе со сверстницей из Невинномысска собрались на заброшенном участке, чтобы распивать алкоголь Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Инцидент произошёл в одном из сёл Кочубеевского района. Там в реанимацию доставили двух 12-летних подружек. Как выяснилось позже, школьница из Новой Деревни вместе со сверстницей из Невинномысска собрались на заброшенном участке, чтобы распивать алкогольные напитки.

Их с отравлением госпитализировали в больницу. Как пишет «Победа26», там любительницы напитков «по-крепче» и признались, что выпивали самогон.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала про страшный инцидент, который произошёл 27 февраля в станице Марьинской Кировского городского округа. Там 24-летний местный житель распивал вместе со своей знакомой алкоголь. Молодые люди во время пьянки стали ругаться. Ссора возникла из-за малозначительного повода.

Молодой сельчанин «пустил в бой кулаки». Сначала он избил собутыльницу так, что она потеряла сознание. Затем положил ее в тачку, взял с собой топор и отвез девушку на участок местности за пределы станицы.

Там, злоумышленник обложил тело разными предметами и поджёг девушку. На этом парень не остановился. После сожжения он взял топор и отчленил оставшиеся обгоревшие части туловища. Их он положил в сумку и выбросил в реку.

ИСТОЧНИК KP.RU