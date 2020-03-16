Фирма в Ставрополе задолжала по налогам 54,6 миллиона рублей

16 Март 2020 2020-03-16T17:12:41+03:00

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Следователи из Ставрополя открыли уголовное дело против руководителя ООО "Бим-Нефтепродукт". Его подозревают в нарушении пункта "б" второй части 199 статьи УК РФ (уклонение от уплаты налогов), передает пресс-служба Следственного комитета по Ставропольскому краю.

По данным следствия, с октября 2015 по сентябрь 2017 года подозреваемый не платил налог на добавленную стоимость, а в декларации предоставлял ложные сведения. Таким образом его фирма задолжала более 54,6 миллиона рублей.

- Данное уголовное дело возбуждено СКР по материалам ГУ МВД России по Ставропольскому краю, - сказано в сообщении ведомства.

Сотрудники Следственного комитета отыскали и изъяли документы в офисе организации. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU