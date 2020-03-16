Аграрный университет в Ставрополе закрыли из-за угрозы коронавируса

16 Март 2020 2020-03-16T18:12:24+03:00

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Руководство Ставропольского государственного аграрного университета объявило о переходе на дистанционное обучение. Такую меру приняли из-за угрозы коронавируса. Вуз временно закрыли на карантин до 29 марта, передает пресс-служба учебного заведения.

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- Но мы не совсем уходим на карантин, у нас дистанционное обучение, - уточнили в СтГАУ корреспонденту "КП - Северный Кавказ". - Наш вуз обладает всеми техническими возможностями для этого. Лекции будут проводиться в онлайн-режиме. Учебный процесс не останавливается. Профессорско-преподавательский состав эти две недели работает в штатном режиме в вузе. На так называемом карантине только студенты. На учебный процесс это никак не повлияет.

Ранее два других университета Ставропольского края временно закрыли на карантин в соответствии с указом Министерства науки и высшего образования России. В воскресенье вечером стало известно, что на онлайн-обучение переходят студенты ПГУ, а в понедельник, в полдень, такой же приказ выпустила администрация СКФУ.

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Вузы Ставропольского края уходят на карантин из-за угрозы коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU