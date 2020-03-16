2020-03-16T20:09:34+03:00
Общество

Холода продержатся до конца недели на Ставрополье

Всему виной арктический фронт
Андрей ФАДЕЕВ
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Погода в крае испортилась до выходныхПогода в крае испортилась до выходныхФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На Ставрополье пришёл арктический фронт и похолодание. «Нелётная» погода продержится до конца недели.

После аномальной мартовской жары, как и ожидалось, в край вернулись холода. Жителям срочно пришлось доставать куртки и расчехлять зонты — сначала температура упала до ноля, потом регион засыпало снегом.

Понедельник тоже не выдался приятным. Как, ожидается, не слишком тёплой будет вся неделя. Во вторник синоптики Гидрометцентра обещают до +7 днём и –7 ночью по краю. В краевой столице будет ещё менее приятно — здесь столбики термометров не поднимутся выше +5.

Среда будет уже потеплее, до +6 в Ставрополе и +8 в районах. Но ночью всё равно ударят заморозки до –4 и –5 соответственно.

На дорогах всё это время будет скользко, но серьёзных осадков или сильных штормовых ветров ждать не стоит. Только в ночь на вторник в южной края пройдёт небольшой снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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