На Ставрополье водитель легковушки сбил насмерть школьника

17 Март 2020 2020-03-17T11:22:06+03:00

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Трагедия произошла 16 марта, около 13:00, на автодороге «Кавказ» в Минераловодском округе.

Там водитель автомобиля «Тойота Камри», приближаясь к пешеходному переходу, не снизил скорость до безопасного значения и сбил школьника. Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону, ребёнок переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. От полученных травм 10-летний школьник скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.

Выяснилось, что за рулём легковушки был 44-летний водитель. Мужчина оказался жителем соседнего региона. При проверке полицейские узнали, что лихач за последние два года неоднократно привлекался за нарушение правил дорожного движения.

Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье в аварии пострадали две женщины. Выяснилось, что они – жительницы КЧР. За рулём иномарки был водитель, который получил права три месяца назад. И уже неоднократно был привлечен к административной ответственности за различные нарушения ПДД РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU