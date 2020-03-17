2020-03-17T09:38:42+03:00
Общество

На Ставрополье в аварии пострадали две женщины

Водитель получил права три месяца назад и уже неоднократно был привлечен к административной ответственности за различные нарушения ПДД РФ
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба УГИБДД по регионуФото: пресс-служба УГИБДД по региону
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Инцидент произошёл 16 марта, около 18:00, на автодороге «Кавказ» в Кочубеевском районе. Там водитель автомобиля «Луидор» не выдержал безопасной дистанции до движущегося впереди «Ссанг Йонг Актион» и столкнулся с ним.

По инерции автомобиль «Ссанг Йонг» продолжил движение, съехал с дороги, перевернулся.

За медицинской помощью обратились 43-летняя водитель и 67-летняя пассажир автомобиля «Ссанг Йонг», жительницы КЧР.

За рулем автомобиля «Луидор» находился 21-летний житель Ставрополя, который получил права три месяца назад и уже неоднократно был привлечен к административной ответственности за различные нарушения ПДД РФ.

В момент ДТП был трезв. По факту аварии проводится проверка

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Минераловодском округе водитель иномарки сбил школьника. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия до приезда медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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