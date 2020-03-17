На Ставрополье в аварии пострадали две женщины

17 Март 2020 2020-03-17T09:38:42+03:00

Водитель получил права три месяца назад и уже неоднократно был привлечен к административной ответственности за различные нарушения ПДД РФ

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Инцидент произошёл 16 марта, около 18:00, на автодороге «Кавказ» в Кочубеевском районе. Там водитель автомобиля «Луидор» не выдержал безопасной дистанции до движущегося впереди «Ссанг Йонг Актион» и столкнулся с ним.

По инерции автомобиль «Ссанг Йонг» продолжил движение, съехал с дороги, перевернулся.

За медицинской помощью обратились 43-летняя водитель и 67-летняя пассажир автомобиля «Ссанг Йонг», жительницы КЧР.

За рулем автомобиля «Луидор» находился 21-летний житель Ставрополя, который получил права три месяца назад и уже неоднократно был привлечен к административной ответственности за различные нарушения ПДД РФ.

В момент ДТП был трезв. По факту аварии проводится проверка

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Минераловодском округе водитель иномарки сбил школьника. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия до приезда медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU