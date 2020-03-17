На Ставрополье столкнулись две легковушки, есть пострадавшие

17 Март 2020 2020-03-17T09:37:42+03:00

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Инцидент произошёл 16 марта, около 06:00, на автодороге «Кавказ» в Андроповском районе. Там водитель автомобиля «ВАЗ-210740» выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением, врезался в тросовое ограждение.

После этого машина съехала на правую полосу, где столкнулась со встречным автомобилем «Киа Оптима».

С различными травмами в больницу доставили водителя и пассажира «семерки». Они оказались жителями Ростовской области. Пострадавший 60-летний водитель в момент ДТП был трезв.

При осмотре у автомобиля «ВАЗ» выявлены технические неисправности, при которых эксплуатация запрещена: установлена резина с разным рисунком протектора, шипованная вместе с не шипованной.

Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье в аварии пострадали две женщины. Выяснилось, что они – жительницы КЧР.

За рулём иномарки был водитель, который получил права три месяца назад. И уже неоднократно был привлечен к административной ответственности за различные нарушения ПДД РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU