На Ставрополье сотрудник ДПС и его знакомый вымогали у водителя взятку
Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СКР России, инцидент произошёл утром 6 декабря прошлого года в советском городском округе.
Там местный сотрудник ДПС решил вместе со своим знакомым подзаработать незаконно денег. Он попросил своего друга переодеться в форму сотрудника ДПС и отправиться с ним на так называемый «рейд».
Злоумышленники на одной из улиц Зеленокумска остановили легковушку. Водителю предложили пройти в служебную машину.
Там они заявили ему, что якобы мужчина пьян и против него нужно составлять протокол об административном правонарушении. После они рассказали, что этого инцидента можно избежать, если заплатить им 50 тысяч рублей.
Водитель сказал, что такой суммы с собой нет, и предложил проехать к нему домой. Уже там предприимчивый ставрополец сообщил о вымогательстве взятки в правоохранительные органы.
Против злоумышленников возбудили уголовное дело по статье «Покушение на получение взятки группой лиц по предварительному сговору с вымогательством, и посредничество во взяточничестве».
ИСТОЧНИК KP.RU