На Ставрополье сотрудник ДПС и его знакомый вымогали у водителя взятку

17 Март 2020 2020-03-17T10:02:48+03:00

Злоумышленники заявили, мол, водитель пьян и нужно составлять протокол об административном правонарушении

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Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СКР России, инцидент произошёл утром 6 декабря прошлого года в советском городском округе.

Там местный сотрудник ДПС решил вместе со своим знакомым подзаработать незаконно денег. Он попросил своего друга переодеться в форму сотрудника ДПС и отправиться с ним на так называемый «рейд».

Злоумышленники на одной из улиц Зеленокумска остановили легковушку. Водителю предложили пройти в служебную машину.

Там они заявили ему, что якобы мужчина пьян и против него нужно составлять протокол об административном правонарушении. После они рассказали, что этого инцидента можно избежать, если заплатить им 50 тысяч рублей.

Водитель сказал, что такой суммы с собой нет, и предложил проехать к нему домой. Уже там предприимчивый ставрополец сообщил о вымогательстве взятки в правоохранительные органы.

Против злоумышленников возбудили уголовное дело по статье «Покушение на получение взятки группой лиц по предварительному сговору с вымогательством, и посредничество во взяточничестве».

ИСТОЧНИК KP.RU