На Ставрополье ввели режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса

17 Март 2020 2020-03-17T10:27:58+03:00

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Глава Ставрополья Владимир Владимиров вводит в регионе режим повышенной готовности. Лидер края будет руководить координационным советом по противодействию коронавирусу, передает пресс-служба администрации губернатора.

- Случаев заболевания коронавирусом на Ставрополье нет. Лично держу на контроле всю работу по профилактике. И если у нас появится хоть один заболевший, я первый сообщу об этом, - написал Владимиров на своей странице в Instagram, призвав не верить фейкам.

Для контроля ситуации был создан координационный совет, первое заседание которого уже прошло накануне, сообщает губернатор. На совещании речь шла об усилении профилактики в социальных учреждениях Ставропольского края. Среди них - детские сады, школы, вузы, больницы и прочие учреждениях.

- На Ставрополье объявлен режим повышенной готовности. Главное внимание – дезинфекции и профилактике. Прежде всего, во всех социально значимых учреждениях и местах массового пребывания людей, - сказано в сообщении.

Кроме того, по словам Владимирова, вскоре резервный фонд края увеличится в пять раз. После этого он превысит 700 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на противодействие угрозе коронавируса и других рисков, связанных с вирусом.

По мнению Владимирова, сейчас нет нужды в том, чтобы закрывать образовательные учреждения на карантин. Но уже вчера почти все вузы Ставропольского края ушли на онлайн-обучение.

Уже сейчас в регионе отменили массовые мероприятия и поездки официальных делегаций в другие страны. В аэропорту Минеральных Вод проводится проверка каждого прилетевшего.

ИСТОЧНИК KP.RU