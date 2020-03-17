На Ставрополье переодетый в форму ДПС мужчина вымогал у водителя взятку

17 Март 2020 2020-03-17T10:12:44+03:00

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Инцидент случился на одной из улиц Зеленокумска. Там местный сотрудник ДПС решил вместе со своим знакомым подзаработать незаконно денег. Друг полицейского переоделся в форму сотрудника ДПС и вместе со своим злоумышленником отправились в рейд

Они остановили легковушку, за рулем, которого находился местный житель. Мужчина присел в служебный автомобиль, где ему заявили, якобы он пьян. Тут же злоумышленники потребовали у ставропольца 50 тысяч рублей.

За эти деньги подозреваемые обещали не составлять протокол об административном правонарушении. Водитель сказал, что такой суммы с собой нет, и предложил проехать к нему домой. Уже там предприимчивый ставрополец сообщил о вымогательстве взятки в правоохранительные органы.

Фото: пресс-служба СКР по Ставрополью

Против злоумышленников возбудили уголовное дело по статье «Покушение на получение взятки группой лиц по предварительному сговору с вымогательством, и посредничество во взяточничестве».

Как прокомментировали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе краевой полиции, по данному факту ГУ МВД России по региону проводит проверку, по результатам которой будет решен вопрос о дальнейшем прохождении сотрудником службы в органах внутренних дел.

ИСТОЧНИК KP.RU