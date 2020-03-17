Новым мэром Грозного назначили популярного блогера

17 Март 2020 2020-03-17T11:46:02+03:00

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В Грозном выбрали нового градоначальника. Вместо племянника Рамзана Кадырова руководить местной администрацией будет Иса Хаджимурадов. Об этом назначении рассказал глава Чечни на своей странице во ВКонтакте.

- Его кандидатуру в понедельник поддержала грозненская городская Дума. Иса Нажадиевич имеет богатый опыт государственной службы. Он зарекомендовал себя как талантливый и эффективный специалист, - написал Кадыров.

Лидер Чечни поблагодарил прошлого мэра Грозного Ибрагима Закриева, который руководил городом с июня 2018 года. За это время он достиг "больших успехов в благоустройстве города и решении амбициозных планов", пишет Кадыров.

- Я убеждён, что мэр оправдает оказанное доверие. Желаю Исе Нажадиевичу успехов в управлении одним из самых красивых, благополучных и динамично развивающихся городов России! - подытожил Кадыров.

Отметим, что у Хаджимурадов есть свой YouTube-канал, на котором он записывает обращения и иногда показывает видео с туристических походов. Мэр создал его еще в 2014 году. Сейчас у него свыше 61 тысячи подписчиков и почти десять миллионов просмотров.

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ИСТОЧНИК KP.RU