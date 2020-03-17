Ставропольская спортсменка вынуждена экстренно покинуть Кипр из-за угрозы коронавируса

17 Март 2020 2020-03-17T12:52:36+03:00

При этом Бычкова написала, что олимпийский комитет России призывает спортсменов не паниковать и продолжать тренироваться

Изменить размер текста: A A

Известная ставропольская паралимпийская спортсменка Анна Бычкова вынуждена экстренно покинуть Кипр из-за угрозы коронавируса. Об этом землячка рассказала на своей странице в Инстаграм.

Карантин в школах: как работают учебные заведения Ставрополья в связи с коронавирусом 00:00 00:00

По словам ставропольчанки, там иностранцев попросили выехать из всех кипрских гостиниц. И теперь Бычкова вынуждена вернуться обратно в Россию.

—Кипр объявил о чрезвычайной ситуации. Закрыли все спортивные объекты и отели. Иностранцев просят выехать. Нас в срочном порядке возвращают домой, — поделилась с подписчиками спортсменка.

Девушка сравнила происходящее со «страшным кино». При этом Бычкова написала, что олимпийский комитет России призывает спортсменов не паниковать и продолжать тренироваться.

Напомним, что олимпиада должна начаться в Токио 24 июля, а Паралимпийские игры — с 25 августа.

Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что на Ставрополье ввели режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса. В крае создали координационный совет.

Уже сейчас в регионе отменили массовые мероприятия и поездки официальных делегаций в другие страны. В аэропорту Минеральных Вод проводится проверка каждого прилетевшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ставрополе рассказали, что делать, если родители хотят оставить ребёнка дома

«КП-Северный Кавказ» разбиралась в этой теме с замминистра образования края (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU