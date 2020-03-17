Ставропольская спортсменка вынуждена экстренно покинуть Кипр из-за угрозы коронавируса
Известная ставропольская паралимпийская спортсменка Анна Бычкова вынуждена экстренно покинуть Кипр из-за угрозы коронавируса. Об этом землячка рассказала на своей странице в Инстаграм.
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По словам ставропольчанки, там иностранцев попросили выехать из всех кипрских гостиниц. И теперь Бычкова вынуждена вернуться обратно в Россию.
—Кипр объявил о чрезвычайной ситуации. Закрыли все спортивные объекты и отели. Иностранцев просят выехать. Нас в срочном порядке возвращают домой, — поделилась с подписчиками спортсменка.
Девушка сравнила происходящее со «страшным кино». При этом Бычкова написала, что олимпийский комитет России призывает спортсменов не паниковать и продолжать тренироваться.
Напомним, что олимпиада должна начаться в Токио 24 июля, а Паралимпийские игры — с 25 августа.
Ранее «КП-Северный Кавказ» сообщала, что на Ставрополье ввели режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса. В крае создали координационный совет.
Уже сейчас в регионе отменили массовые мероприятия и поездки официальных делегаций в другие страны. В аэропорту Минеральных Вод проводится проверка каждого прилетевшего.
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«КП-Северный Кавказ» разбиралась в этой теме с замминистра образования края (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU