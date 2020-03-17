2020-03-17T12:22:24+03:00
Общество

В Ставропольском крае загорелся частный дом, погиб мужчина

Сейчас правоохранителям предстоит установить личность ставропольца
Ася АСРЯН
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На место происшествия прибыла бригада спасателей. После того, как они потушили огонь, в комнате обнаружили тело мужчиныНа место происшествия прибыла бригада спасателей. После того, как они потушили огонь, в комнате обнаружили тело мужчиныФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Трагедия произошла в селе Покровском, сегодня, 17 марта, в 06:38. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС России. Там на одной из улиц горел частный дом.

На место происшествия прибыла бригада спасателей. После того, как они потушили огонь, в комнате обнаружили тело мужчины.

Сейчас правоохранителям предстоит установить личность погибшего.

Ранее « КП-Северный Кавказ» писала, что в одном из сёл Ставрополья две школьницы отравились самогонкой. Так, 12-летних подружек доставили в реанимацию, где они и признались, что распивали на окраине села «напитки по-крепче».

ИСТОЧНИК KP.RU

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