В Ставропольском крае загорелся частный дом, погиб мужчина
Трагедия произошла в селе Покровском, сегодня, 17 марта, в 06:38. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС России. Там на одной из улиц горел частный дом.
На место происшествия прибыла бригада спасателей. После того, как они потушили огонь, в комнате обнаружили тело мужчины.
Сейчас правоохранителям предстоит установить личность погибшего.
Ранее « КП-Северный Кавказ» писала, что в одном из сёл Ставрополья две школьницы отравились самогонкой. Так, 12-летних подружек доставили в реанимацию, где они и признались, что распивали на окраине села «напитки по-крепче».
ИСТОЧНИК KP.RU