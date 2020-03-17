Житель Ставрополья купил 15 тысяч литров молока и не заплатил за него

17 Март 2020 2020-03-17T12:20:20+03:00

Против злоумышленника возбудили десять уголовных дел Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В отдел полиции с заявлениями обратились десять жителей села Елизаветинского, посёлков Ставропольского и Молочного. По их словам, они реализовывали скупщику молочную продукцию, но мужчина, обещая расплатиться позже, не вернул деньги.

Выяснилось, что злоумышленник - 40-летний житель Зеленокумска. Будучи индивидуальным предпринимателем, он по устной договоренности купил у людей около 15 тысяч литров молока.

Но деньги за товар не заплатил. Общая сумма ущерба составила более 280 тысяч рублей. Об этом информирует пресс-служба МВД России по Ставрополью.

Против злоумышленника возбудили десять уголовных дел по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

ИСТОЧНИК KP.RU