Житель Ставрополья купил 15 тысяч литров молока и не заплатил за него
В отдел полиции с заявлениями обратились десять жителей села Елизаветинского, посёлков Ставропольского и Молочного. По их словам, они реализовывали скупщику молочную продукцию, но мужчина, обещая расплатиться позже, не вернул деньги.
Выяснилось, что злоумышленник - 40-летний житель Зеленокумска. Будучи индивидуальным предпринимателем, он по устной договоренности купил у людей около 15 тысяч литров молока.
Но деньги за товар не заплатил. Общая сумма ущерба составила более 280 тысяч рублей. Об этом информирует пресс-служба МВД России по Ставрополью.
Против злоумышленника возбудили десять уголовных дел по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».
ИСТОЧНИК KP.RU