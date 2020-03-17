Ещё трёх фигурантов громкого дела о покушении на главу ЦПЭ Ингушетии оставили под стражей

17 Март 2020 2020-03-17T13:32:51+03:00

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что братья Эльджаркиевы были застрелены 2 ноября 2019 года в Москве

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В Москве городской суд признал законным продление срока ареста в отношении ещё трёх фигурантов громкого дела о покушении в январе 2019 года на главу (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

Так, по данным ведомства, под стражей до 6 мая останутся Хасан и Аслан Полонкоевы. А Али Картоев останется до 7 мая.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на прошлой неделе аналогичное решение было принято в отношении трех других обвиняемых - Иссы Накастхоева, Магомеда Чаниева и З. Полонкоева. В суде уточнили, что фигурант дела Алихан Белхороев и его защита не стали обжаловать продление срока ареста.

Напомним, что резонансное убийство произошло около 18:00 на улице Академика Анохина в Москве. Неизвестный застрелил главу центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Вместе с ним погиб его брат - Ахмед Эльджеркиев. В Ингушетии и в Москве он известен как успешный врач-нейрохирург.

Родственники парковали свою легковушку во дворе одного из многоэтажек столицы. В этот момент к ним подошел мужчина в красной куртке и около 10 раз выстрелил в них. По версии следствия, киллер применил пистолет «Глок» австрийского производства. А после - скрылся на автомобиле марки BMW вместе с сообщниками, который они бросили возле метро. Сейчас правоохранители изучают иномарку.

Жертвы киллеров скончались на месте происшествия. Следственный комитет РФ возбудил по данному факту уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

ИСТОЧНИК KP.RU